В Южной Корее в городе Чхонан при обрушении строительной подвесной площадки на автомобильную дорогу погибли три человека, пять пострадали. Об этом 25 февраля пишет агентство Yonhap, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"Пять 50-метровых стальных балок, поддерживающих мост, рухнули одна за другой, пока рабочие с помощью крана перемещали стальные балки между опорами", - говорится в заявлении СМИ.

Задняя камера автомобиля засняла момент падения строительной подвесной площадки, которая находилась над трассой.

На данный момент причины обрушения во время строительства на участке скоростной автомагистрали неизвестны. На месте происшествия работают экстренные службы. Проводится спасательная операция по поиску пропавших в ходе аварии людей.