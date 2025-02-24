https://news.day.az/society/1732481.html Хорошая новость для пенсионеров Государственный фонд социальной защиты населения при Министерстве труда и социальной защиты населения намерен завершить выплату пенсий по всей республике 25 февраля. Об этом Day.Az сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения. В этот день будут выплачены пенсии, назначенные на льготных условиях.
Хорошая новость для пенсионеров
Государственный фонд социальной защиты населения при Министерстве труда и социальной защиты населения намерен завершить выплату пенсий по всей республике 25 февраля.
Об этом Day.Az сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.
В этот день будут выплачены пенсии, назначенные на льготных условиях.
Напомним, что все виды пенсий, назначенных до 1 января 2025 года, были проиндексированы и повышены на 8,1% с начала года, а с 1 февраля минимальные выплаты увеличены с 280 до 320 манатов. Пенсии за февраль также будут начислены с учетом указанных повышений.
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