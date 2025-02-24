Хорошая новость для пенсионеров

Государственный фонд социальной защиты населения при Министерстве труда и социальной защиты населения намерен завершить выплату пенсий по всей республике 25 февраля.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

В этот день будут выплачены пенсии, назначенные на льготных условиях.

Напомним, что все виды пенсий, назначенных до 1 января 2025 года, были проиндексированы и повышены на 8,1% с начала года, а с 1 февраля минимальные выплаты увеличены с 280 до 320 манатов. Пенсии за февраль также будут начислены с учетом указанных повышений.