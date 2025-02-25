https://news.day.az/society/1732723.html На некоторых улицах Баку будет ограничено движение - СПИСОК В связи с 33-й годовщиной Ходжалинского геноцида в Баку на ряде улиц и проспектов временно будет ограничено движение транспорта. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в информации Управления Государственной дорожной полиции г. Баку. На каких улицах движение будет ограничено и перенаправлено?
На некоторых улицах Баку будет ограничено движение - СПИСОК
В связи с 33-й годовщиной Ходжалинского геноцида в Баку на ряде улиц и проспектов временно будет ограничено движение транспорта.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в информации Управления Государственной дорожной полиции г. Баку.
"С 08:00 завтрашнего дня и до завершения мероприятия движение автомобилей будет ограничено и перенаправлено на пересекающихся, соединяющихся и параллельных с проспектом Ходжалы улицах Мехти Мехтизаде, Кямандара Ахмедова, Аяза Исмаилова, Сулеймана Везирова и Иззета Оруджева.
Просьба меньше пользоваться личными автомобилями и отдать предпочтение общественному транспорту", - говорится в информации ведомства.
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