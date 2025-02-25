На некоторых улицах Баку будет ограничено движение

В связи с 33-й годовщиной Ходжалинского геноцида в Баку на ряде улиц и проспектов временно будет ограничено движение транспорта.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в информации Управления Государственной дорожной полиции г. Баку.

"С 08:00 завтрашнего дня и до завершения мероприятия движение автомобилей будет ограничено и перенаправлено на пересекающихся, соединяющихся и параллельных с проспектом Ходжалы улицах Мехти Мехтизаде, Кямандара Ахмедова, Аяза Исмаилова, Сулеймана Везирова и Иззета Оруджева.

Просьба меньше пользоваться личными автомобилями и отдать предпочтение общественному транспорту", - говорится в информации ведомства.