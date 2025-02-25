Азербайджан успешно преобразует природные богатства в источник благополучия

Накануне стало известно, что начался этап Front End Engineering Design (предварительное проектирование - FEED) для второй фазы разработки месторождения "Абшерон". FEED ставит целью достижение готовности к принятию окончательного инвестиционного решения (FID) в течение года.

Напомним, что французская TotalEnergies в сотрудничестве с SOCAR в июле 2023 года объявила о начале добычи газа в рамках первой фазы разработки "Абшерона". Добываемый в рамках первой фазы газ предназначен для удовлетворения внутренних нужд страны.

Газоконденсатное месторождение "Абшерон" расположено в Каспийском море и эксплуатируется JOCAP (Совместная операционная компания Absheron Petroleum).

"Предварительное проектирование обычно занимает примерно полгода, после чего стороны высказывают свое мнение. Затем начинается детальный инжениринг, который, как правило, длится год. Учитывая все реалии, проект будет полностью готов к 2027 году. Затем начнется его реализация, включая строительство платформы и подводной инфраструктуры. Этот процесс обычно занимает где-то около пяти лет - от 48 до 60 месяцев. О таких сроках можно говорить на опыте "Шахдениз" и АЧГ. Таким образом, мы выходим на 2032 год", - сказал в комментарии Day.Az глава Центра нефтяных исследований Азербайджана (ЦНИА) Ильхам Шабан.

По прогнозам, отметил он, в рамках второй фазы "Абшерона" будет добываться 5 миллиардов кубометров газа в год. Если умножить на 30 лет эксплуатации и приплюсовать сюда 50 миллиардов, добываемых для внутренних нужд Азербайджана в рамках первой фазы, то получаем 200 миллиардов кубометров. Вторая фаза предусматривает добычу экспортного газа. Общие запасы "Абшерон" - 350 миллиардов кубометров газа, что говорит о том, что должна последовать и третья фаза.

Главный вопрос, считает наш собеседник, заключается в том, кому Азербайджан будет продавать эти объемы.

"Как известно, с 2040 года Евросоюз начнет снижать использование ископаемого топлива, а к 2050 году собирается полностью избавиться от него. То есть Азербайджану будет выгоднее искать покупателей больше среди стран, не являющихся членами ЕС, чтобы партнеры не подвергались прессингу. Вторая фаза "Абшерон" - это очередной шаг по превращению ресурсов Азербайджана в капитал. Мы должны достичь таких же успехов, как в рамках "Шахдениз-1", "Шахдениз-2" и "Азери-Чираг-Гюнешли", чтобы реализовать свое сырье на мировом рынке, пока оно востребовано. Главная цель - максимально использовать свои природные богатства, превращать их в капитал и использовать полученные средства на процветание Азербайджана", - сказал Ильхам Шабан.

Лейла Таривердиева