https://news.day.az/society/1732451.html В Азербайджане столкнулись два грузовика - ВИДЕО На дороге Баку-Гянджа произошла дорожно-транспортное происшествие в результате которого произошло столкновение двух грузовых автомобилей. Как сообщает Day.Az, в сети социальных сетях появились кадры с места происшествия.
В Азербайджане столкнулись два грузовика - ВИДЕО
На дороге Баку-Гянджа произошла дорожно-транспортное происшествие в результате которого произошло столкновение двух грузовых автомобилей.
Как сообщает Day.Az, в сети социальных сетях появились кадры с места происшествия.
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