В Азербайджане столкнулись два грузовика

На дороге Баку-Гянджа произошла дорожно-транспортное происшествие в результате которого произошло столкновение двух грузовых автомобилей.

Как сообщает Day.Az, в сети социальных сетях появились кадры с места происшествия.