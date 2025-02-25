Кампания "Су Чаршамбеси" от «Saloğlu»: мебель по наличной цене с рассрочкой на 18 месяцев и 6 месяцев без процентов! - ФОТО (R)
Компания "Saloğlu" рада представить своим клиентам новую кампанию, которая пройдет с 25 февраля по 2 марта 2025 года. В это время вы сможете приобрести мебель по невероятно выгодным условиям, воспользовавшись специальными предложениями:
Мебель по наличной цене - без дополнительных затрат.
• 6 месяцев без процентов - кредит на 6 месяцев с нулевым процентом.
• 18 месяцев рассрочки - возможность оплачивать мебель в рассрочку на 18 месяцев с помощью такситных карт (Birkart и Tamkart).
Эти условия позволят вам выбрать мебель по вашему вкусу и удобным способом оплатить покупку, будь то рассрочка на длительный срок или краткосрочный беспроцентный кредит.
Не упустите шанс приобрести мебель по выгодной цене с рассрочкой или без процентов - кампания действует только до 2 марта 2025 года!
Спешите воспользоваться этим уникальным предложением и обновить свой интерьер.
Для получения подробной информации и консультации звоните по номеру*1441.
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