США и Украина: мир или тотальное давление?

На сайте Baku Network опубликована статья о конфликте России и Украины, а также о желании Дональда Трампа остановить войну.

Day.Az представляет полный текст статьи:

Три года войны. Три года разрушений, жертв и кровавого противостояния, которое не только перекроило карту Восточной Европы, но и поставило перед Вашингтоном мучительный выбор. Как дальше действовать? Продолжать усиливать санкции и накачивать Украину оружием, пытаясь поставить Россию на колени? Или искать компромисс, лавируя между жесткими позициями внутри американского истеблишмента, где особенно сильны разногласия среди консерваторов?

Этот конфликт давно вышел за рамки одного региона. Он стал битвой не только на поле боя, но и за умы, за влияние, за контроль над будущим мировой безопасности. Белый дом, Конгресс, аналитические центры - везде кипят споры, разрабатываются стратегии, оцениваются последствия. Каждое новое решение - это шаг либо к миру, либо к дальнейшей эскалации, и пока никто не знает, какой путь выберет Америка.

Стратегия максимального давления

Одной из наиболее агрессивных концепций является подход, предложенный Центром анализа европейской политики (CEPA). Эксперты организации представили план "Как победить: План достижения устойчивого мира в Украине из семи пунктов", основной идеей которого является "стратегия максимального давления" на Россию.

Этот план предполагает:

немедленную безусловную военную поддержку Украины, позволяющую ей ослабить российские вооруженные силы и занять более сильную позицию на переговорах;

усиление санкций против ключевых секторов российской экономики, включая финансовую систему и энергетический сектор;

конфискацию замороженных российских активов и их использование для нужд обороны и восстановления Украины;

введение вторичных санкций против государств, поддерживающих Россию, включая Китай, Иран и Северную Корею.

Ключевым элементом стратегии является привлечение Европы к процессу мирного урегулирования, с формированием "коалиции желающих" для поддержания режима прекращения огня. CEPA также выступает за ускоренную интеграцию Украины в Евросоюз, избегая при этом каких-либо обсуждений относительно ее возможного членства в НАТО с Россией.

Директор CEPA по вопросам трансатлантической обороны и безопасности Кэтрин Сендак подчеркнула, что переговоры с Москвой возможны только при условии полной военной и дипломатической готовности Киева. Более того, она заявила, что любые обсуждения НАТО с Россией нецелесообразны, поскольку это дало бы Кремлю право вето на расширение альянса.

Переговорная тактика и ставка на экономическое давление

Другой подход, предложенный старшим научным сотрудником Германского фонда Маршалла Джошем Рудольфом, исходит из необходимости сочетания переговоров "с позиции силы" и экономического давления. По его мнению, Вашингтон должен вести диалог с Кремлем, четко определяя границы допустимых компромиссов.

Среди ключевых рекомендаций Рудольфа:

Ведение переговоров с Путиным только с доминирующих позиций, учитывая ослабление его власти в результате военных неудач.

Готовность к прекращению диалога, если Москва откажется от значительных уступок.

Одновременное применение санкций и обрушение цен на нефть и газ при помощи Саудовской Аравии.

Полное вооружение Украины, передача ей 300 миллиардов долларов замороженных российских активов и привлечение американских компаний к процессу восстановления страны.

Рудольф также предложил вариант миротворческой миссии США, предполагающей выделение 100 тысяч американских военных для контроля за перемирием. Кроме того, он считает, что экономический аспект может сыграть решающую роль в убеждении американского электората: продолжение военной помощи Украине должно быть представлено как способ укрепления национальной экономики США через рост заказов на оборонные предприятия.

Экономические выгоды для США и риск геополитической дестабилизации

Эксперты Американского института предпринимательства (AEI) Элейн Маккаскер, Фредерик Кейган и Ричард Симс пошли еще дальше, представив доклад "Доллары и смысл: интересы Америки в победе Украины". Их основной тезис: отказ от поддержки Киева обернется для США гораздо более серьезными издержками в будущем.

Согласно их выводам:

Победа России сделает мир более опасным и дорогостоящим для Америки, требуя дополнительных 808 миллиардов долларов расходов на оборону в течение пяти лет.

Военный успех Украины, напротив, обеспечит Европе стабильность, позволит США сократить свое присутствие на континенте и сосредоточиться на противодействии Китаю.

Захват Украины Россией вызовет новый поток беженцев в Европу, приведет к репрессиям против проевропейски настроенного населения и усилит авторитарные тенденции в Москве.

Фредерик Кейган также отмечает, что поражение Украины станет победой для Китая, Ирана и Северной Кореи, которые получат возможность действовать более агрессивно в своих регионах. В свою очередь, усиленная военная помощь Украине может сделать ее не только оплотом европейской безопасности, но и важным стратегическим партнером для США.

Срединный путь: попытка компромисса среди американских консерваторов

На фоне разногласий среди республиканцев Фонд "Наследие" предложил альтернативную стратегию, обозначенную в докладе "Проект 2025: Президентский переходный план". Этот документ учитывает существующий раскол внутри консервативного лагеря: часть республиканцев поддерживает Украину, другая - выступает против дальнейшей помощи.

Компромиссный вариант предполагает:

Ограничение участия США военной помощью, тогда как экономическая поддержка должна лечь на плечи европейских союзников.

Привязку военной помощи к четкой стратегии национальной безопасности США.

Сохранение баланса между сдерживанием России и противодействием Китаю, который рассматривается как главная угроза в XXI веке.

Один из ведущих экспертов Фонда "Наследие" Джеймс Карафано отметил, что независимая и защищенная Украина отвечает интересам США, но призвал к перераспределению бремени между союзниками. Он подчеркнул, что европейские страны должны взять на себя больше ответственности за безопасность региона.

Рассматривая стратегические перспективы США в украинском конфликте, нельзя игнорировать внутренние политические расклады, глобальные геополитические тенденции и экономические факторы. На фоне предстоящих президентских выборов в США дискуссия о дальнейших шагах Вашингтона становится еще более острой. Какие варианты действий остаются у Белого дома? Насколько реалистичен сценарий поиска компромисса? И какие последствия может иметь изменение политики США в отношении Киева?

Экономическое измерение конфликта: фактор военной промышленности

Помимо политических дебатов, важную роль в американской стратегии играет экономический фактор. Производство оружия и военной техники для Украины стало драйвером роста для американского оборонного сектора. Компании, такие как Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman и General Dynamics, получили миллиардные контракты на поставку систем HIMARS, ПВО Patriot, бронетехники и боеприпасов.

Эксперты отмечают несколько ключевых аспектов этого явления:

Рост оборонного бюджета : В 2024 году расходы на военную помощь Украине составили свыше 60 миллиардов долларов. Большая часть этих средств пошла не на прямые поставки, а на заказы для американских компаний, создавая рабочие места и стимулируя производство.

: В 2024 году расходы на военную помощь Украине составили свыше 60 миллиардов долларов. Большая часть этих средств пошла не на прямые поставки, а на заказы для американских компаний, создавая рабочие места и стимулируя производство. Реиндустриализация военного сектора : Конфликт в Украине ускорил модернизацию американской военной промышленности, вынудив Пентагон увеличить выпуск 155-мм артиллерийских снарядов и других боеприпасов, необходимых для длительного противостояния.

: Конфликт в Украине ускорил модернизацию американской военной промышленности, вынудив Пентагон увеличить выпуск 155-мм артиллерийских снарядов и других боеприпасов, необходимых для длительного противостояния. Экспортные перспективы: Многие союзники США, включая страны Европы и Азию, увеличили заказы на американское оружие, что повысило конкурентоспособность американского ВПК.

Таким образом, даже если администрация США решит сократить поддержку Украины, экономический лобби будет выступать за сохранение военной помощи как механизма стимулирования внутренней промышленности.

Европейский фактор: смогут ли союзники заменить США?

Еще один ключевой вопрос - готова ли Европа взять на себя ведущую роль в поддержке Украины, если Вашингтон начнет сокращать свое участие. В настоящее время ЕС уже сталкивается с рядом проблем, которые могут усложнить реализацию этой задачи:

Финансовые ограничения : Несмотря на заявленные пакеты помощи, такие страны, как Германия и Франция, испытывают трудности с выполнением обещанных обязательств. Внутренние экономические кризисы и социальные протесты делают вопрос поддержки Украины политически чувствительным.

: Несмотря на заявленные пакеты помощи, такие страны, как Германия и Франция, испытывают трудности с выполнением обещанных обязательств. Внутренние экономические кризисы и социальные протесты делают вопрос поддержки Украины политически чувствительным. Логистические проблемы : ЕС сталкивается с нехваткой боеприпасов и замедленными темпами производства, что делает Украину зависимой от поставок из США.

: ЕС сталкивается с нехваткой боеприпасов и замедленными темпами производства, что делает Украину зависимой от поставок из США. Политическая нестабильность: Победа на выборах правых партий (например, в Нидерландах, Словакии и потенциально во Франции) может усилить скептицизм в отношении дальнейшего финансирования Киева.

Хотя европейские лидеры, включая Эммануэля Макрона и Урсулу фон дер Ляйен, публично заявляют о поддержке Украины, без США ЕС вряд ли сможет обеспечить тот же уровень военной и финансовой помощи.

Перспективы урегулирования: возможны ли реальные переговоры?

Несмотря на активное обсуждение мирных инициатив, перспективы переговоров между Россией и Украиной остаются туманными. На данный момент ни одна из сторон не демонстрирует готовности к компромиссам. Основные препятствия:

Несовместимые требования

Россия настаивает на признании территориальных "реальностей" и требует юридического закрепления нейтрального статуса Украины.

Киев, напротив, требует полного вывода российских войск, возвращения всех оккупированных территорий и гарантий безопасности, включая членство в НАТО.

Отсутствие доверия

После неудачи мирных переговоров в 2022 году обе стороны утратили веру в дипломатическое урегулирование. Киев опасается, что любые уступки Москве приведут к дальнейшей агрессии.

Западные страны также сомневаются в готовности России выполнять возможные соглашения.

Фактор времени

Украина надеется на долгосрочную военную поддержку Запада и не торопится с переговорами, рассчитывая на ослабление России.

Москва, в свою очередь, делает ставку на политические изменения в США и Европе, ожидая, что западная поддержка Киева ослабнет.

Таким образом, вероятность реальных переговоров в 2024-2025 годах остается низкой, если только не произойдет резких изменений на поле боя или во внутриполитической ситуации в США и России.

США перед сложным выбором

Америка стоит перед судьбоносным решением. Продолжать ли массированную поддержку Украины, увеличивая финансовые затраты и риски глобальной эскалации, или искать выход через переговоры, рискуя тем, что это будет воспринято как уступка России? Этот выбор далеко не прост - он балансирует между национальными интересами США, внутриполитическими противоречиями и давлением международных союзников.

Президент Дональд Трамп заявляет, что намерен положить конец войне. Но каким именно путем? Будет ли Вашингтон продолжать вооружать Киев и душить Москву санкциями, используя экономическое давление как главный инструмент? Или ставка будет сделана на жесткие переговоры, где американский лидер диктует условия из позиции силы?

Внутри американского истеблишмента нет единого мнения. Одни считают, что только продолжение военной и экономической поддержки Украины может заставить Россию уступить. Другие настаивают, что война истощает ресурсы США, отвлекая от более серьезной угрозы - Китая. А есть и те, кто предлагает компромиссный вариант: ограниченное военное содействие в сочетании с экономическими инструментами, которые позволят оказывать давление, не ввязываясь в затяжной конфликт.

Какое решение примет Трамп? Какова будет новая стратегия США? Одно ясно: мир изменился, и прежние подходы больше не работают. Конфликт в Украине стал точкой бифуркации в глобальном порядке, и именно от позиции Вашингтона зависит, в каком направлении двинется мир - к миру или к еще более разрушительному противостоянию.