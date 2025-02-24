Xiaomi готовится к выпуску первого в истории компании ИИ-ноутбука

Xiaomi выходит на рынок компьютеров с искусственным интеллектом. В ходе недавней онлайн-трансляции, посвященной предстоящему смартфону Xiaomi 15 Ultra, президент компании Лу Вейбинг подтвердил, что Xiaomi готовится к выпуску своего первого ИИ-ноутбука.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание GizmoChina.

Хотя официальное название новинки пока держится в секрете, руководитель Xiaomi раскрыл одну из ключевых особенностей - аккумулятор емкостью 99 Втч. Такой выбор батареи обусловлен желанием соответствовать ограничениям авиакомпаний на провоз электронной техники в ручной клади.

Анонс последовал за публикацией Ма Чжию, директором по маркетингу продукции Xiaomi Communications Technology, изображения упаковки нового ноутбука Redmi. Предположительно, речь идет о модели Redmi Book Pro 2025, которая, по слухам, будет оснащена процессором Intel Core Ultra 5, точная модель которого пока не уточняется.

Ожидается, что новый ноутбук будет тесно интегрирован с фирменной оболочкой Xiaomi HyperOS Smart Connect, обеспечивая бесшовное взаимодействие с экосистемой устройств компании, включая смартфоны, планшеты и устройства умного дома.

Помимо интеллектуальных функций, просочившиеся в сеть характеристики указывают на хорошие игровые возможности ноутбука. Ма Чжию поделился результатами тестов производительности в игре Black Myth: Wukong, одной из самых известных китайских action-RPG. Ноутбук, как сообщается, продемонстрировал среднюю частоту кадров 67 fps, с пиковыми значениями до 75 fps и минимальными - не ниже 59 fps. Эти показатели говорят о эффективной системе охлаждения и графическом процессоре, способном справляться с ресурсоемкими задачами.