Декотиньи разочаровал армян

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Происходящее сегодня на глобальном геополитическом поле и серьезность вставших перед Европой проблем нивелировали армянскую повестку, навязанную миру армянством и его союзниками. Проще говоря, европейцам стало сейчас не до армян. Наметившиеся тенденции никак не могут радовать армянскую сторону, и, главным образом, они раздражают и пугают реваншистскую прослойку.

Реваншисты были спокойны, зная, что Макрон и ему подобные все решат и все сделают за них. А теперь заявлений в поддержку армянских нарративов становится все меньше. И это очень тревожит тех, кого прежняя активность того же Парижа ввела в заблуждение и заставила поверить, что вопрос Карабаха не снят с повестки.

Эти настроения ощущаются в армянском сегменте соцсетей. В последние дни там обсуждают интервью посла Франции в Армении Декотиньи местному радио. Обычно этот дипломат высказывался резко и нагло, попирая международные нормы и права Азербайджана, но в этом интервью армянской стороне послышались тревожащие нотки. Что-то явно изменилось, о чем говорит более сглаженная риторика и отсутствие резких выпадов в ответах французского дипломата. Сомнительно, что Оливье Декотиньи вдруг прозрел, тут дело, скорее, в том, что посол Франции, наконец, начал высказываться в соответствии с риторикой официального Еревана. Официальный Ереван в последнее время временами приятно удивляет. Реваншистов все это тоже удивляет, только неприятно.

Армянские блогеры обвинили Декотиньи, которого всегда считали своим в доску, во вступлении в партию Пашиняна. В интервью "Радиолур он сказал, что Карабах был признан Арменией частью Азербайджана еще во время подписания Алма-Атинской декларации в 1991 году. "Независимый" Карабах не был признан никем в мире, и "сегодня вопрос заключается в следующем: как достичь мира, справедливого, стабильного прочного мира, чтобы были устранены нависшие над Арменией угрозы".

Это очень важный момент, потому что Декотиньи обозначил, что для Франции тема Карабаха больше не актуальна. Актуально тема "угроз, нависших над Арменией". Хотя никаких угроз Армении, помимо самого армянского реваншизма, не существует, тем не менее, можно говорить о некотором прогрессе.

Армянские блогеры возмущаются и требуют от посла доказать, что тема Алма-Атинской декларации появилась не за столом переговоров в Праге в 2022 году, мол, до Праги Франция признавала право армян на отделение от Азербайджана и именно об этом вела разговор в составе Минской группы. А тут такое...

Не думали, что скажем такое, но Декотиньи в данном случае прав. Подписав Алма-Атинскую декларацию, Армения действительно признала Азербайджан в его советских границах. Блогеры утверждают, что при подписании у Еревана были какие-то оговорки, но эти оговорки не были включены в сам текст документа и приложения к нему. Оговорки прозвучали при ратификации соглашения армянским парламентом и никакой международно-правовой роли не играют. Реваншисты также пытаются просвещать посла в том плане, что Карабах, мол, на момент подписания декларации уже вышел из Азербайджана согласно советскому законодательству. Вряд ли Декотиньи станет вникать в тонкости законодательной базы тех времен, да и не имеет все это уже никакого значения, так как карабахского вопроса больше нет в повестке. Армянская сторона тридцать лет строила свои надежды на пустышке, а сегодня реваншисты продолжают обманывать себя и цепляются к словам. А при чем тут слова? От того, что Декотиньи высказался бы как в прежние времена, что-то для Армении изменилось бы? Париж занимался словоблудием пять лет, и, как видим, это ничем не помогло Армении, а, наоборот, только усложнило ее дела.

Можно понять обеспокоенность реваншистов, для которых каждое слово и каждый намек с французской стороны был как манна небесная. Они заглатывали все эти обнадеживающие фразы и ждали начала активных действий. Но до активных действий так и не дошло. Почему? Об этом как раз говорит подтекст последнего интервью посла Франции. Франция определила для себя приоритет на данном этапе - вооружать Армению и защитить ее от мнимых угроз. Это тоже белиберда, однако куда меньшая, чем обещания вернуть армян в Карабах и добиться международного присутствия на суверенных территориях Азербайджана.

Одним словом, армянские реваншисты перепуганы. Им кажется, что они теряют Францию, единственного, кто готов был наплевать на международное право ради армянства. Приносить свои соболезнования по поводу кончины несбывшихся надежд не будем.