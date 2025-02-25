Бакинский международный морской торговый порт присоединен к АЖД

Президент Ильхам Алиев подписал указ о реорганизации Закрытого акционерного общества "Азербайджанские железные дороги".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (далее - Общество) будет реорганизовано в форме присоединения к нему ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" (далее - Порт).

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С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.