Фуад Мурадов побывал в Доме культуры Азербайджана Харыбюльбюль в Германии

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов в рамках визита в Германию посетил функционирующий в Берлине Дом культуры Азербайджана Харыбюльбюль.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете, в ходе обстоятельного ознакомления с деятельностью Дома культуры председатель комитета присутствовал на учебном процессе в азербайджанской воскресной школе, побеседовал с педагогами и учащимися, провел дискуссию в связи с учебным процессом.

Высоко оценив работу воскресной школы, где в настоящее время обучаются более 100 азербайджанских детей, председатель еще раз напомнил, что изучение проживающими за рубежом азербайджанскими детьми родного языка является одной из важных рекомендаций Президента Ильхама Алиева азербайджанской диаспоре.

Руководитель Дом культуры Азербайджана Харыбюльбюль Севда Бадалиори сказала: "В последнее время все больше азербайджанских детей посещают Дом культуры, достигнутые результаты радуют. В Доме культуры, наряду с воскресной школой, действуют различные кружки. В дальнейшем мы намерены преобразовать ее в азербайджанскую школу и тем самым создать условия для получения азербайджанскими детьми сертификата средней школы".

Во встрече принял участие посол Азербайджана в Германии Насими Агаев.

Напомним, что на сегодняшний день в различных странах мира функционируют 30 домов Азербайджана и более 100 азербайджанских воскресных школ.