Замминистра о возвращении изгнанных из Армении азербайджанцев

Должно быть обеспечено безопасное и достойное возвращение более 250 тысяч азербайджанцев, изгнанных из Армении.

Как передает Day.Az, об этом сказал сегодня заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов, выступая на заседании высокого уровня 56-й сессии Совета по правам человека в Женеве.

"Еще одним важным вопросом является обеспечение безопасного и достойного возвращения более 250 тысяч азербайджанцев, изгнанных из Армении в первые годы конфликта. Их изгнание из родных очагов является нарушением международного права в области прав человека", - сказал замминистра.

Он отметил, что призывы Общины Западного Азербайджана начать диалог по содействию их мирному возвращению по-прежнему игнорируются. "Эти усилия намеренно неверно интерпретируются правительством Армении как "территориальные претензии" со стороны Азербайджана. Это тот вопрос, который нас беспокоит и который должен быть соответствующим образом рассмотрен механизмами ООН", - сказал замминистра.