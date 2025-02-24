"В кубке шансов у нас больше, чем в чемпионате"

"Мы с самого начала знали, что это будет сложная игра для обеих команд. Погода нам мешала, но мы уже играли в такую ​​погоду. Такая ситуация еще более распространена в Европе. Независимо от погоды, нашей целью было бороться до конца и уйти с поля с победой. К счастью, мы достигли своей цели и победили "Сумгайыт" со счетом 1:0".

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на futbolinfo.az, об этом полузащитник "Нефтчи" Эльвин Джамалов заявил после матча с "Сумгайытом" в 24-м туре Премьер-лиги Мисли.

30-летний футболист оценил шансы своей команды в национальном кубке:

"Кубковые игры всегда интересны. Даже если вы выиграете первый матч, во второй игре все может измениться. Вот почему нельзя расслабляться. Мы выиграли у "Кяпаза" на выезде, но это не создало у нас самоуспокоенности. Победа над "Сумгайытом" даст нам дополнительную мотивацию для подготовки к этому матчу. К ответной игре будем готовиться более серьезно. Потому что на пути к еврокубкам у нас в кубке больше шансов, чем в чемпионате".

Джамалов добавил, что его не устраивает нынешнее положение "Нефтчи" в чемпионате:

"Печально видеть "Нефтчи" сегодня на низких местах. Будем надеяться, что к концу сезона команда одержит победы во всех матчах, улучшит свою игру и вернется на те позиции, которых заслуживает".