Азербайджан и Нидерланды провели политические консультации по актуальным вопросам

24 февраля 2025 года министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял заместителя министра иностранных дел Нидерландов Марселя де Винка, находящегося с визитом в Азербайджане.

Как сообщили Day.Az в МИД, в ходе встречи обсуждались вопросы двусторонней и многосторонней повестки дня, а также текущая ситуация в регионе.

Было отмечено, что имеются широкие перспективы для развития азербайджано-нидерландского сотрудничества.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал собеседника о председательстве Азербайджана на СОР29 и успехах, достигнутых в ходе сессии, состоявшейся в Баку в 2024 году.

Нидерландская сторона также была проинформирована о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, проводимой работе по делимитации, а также о текущих трудностях и проблемах, с которыми приходится сталкиваться в продвижении мирной повестки дня.

Было подчеркнуто, что проблема двойных стандартов, с которой Азербайджан столкнулся в ходе прошлого конфликта, в том числе, в постконфликтный период, вызывает сожаление, и не служит региональному миру и конструктивным усилиям.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

В тот же день состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджанской Республики и Нидерландов.