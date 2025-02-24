https://news.day.az/world/1732555.html В Ереване вновь осквернили мемориал погибшим во Второй мировой войне - ВИДЕО В Ереване снова осквернили мемориал погибшим во Второй мировой войне. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Отмечается, что в парке Победы в армянской столице уничтожены венки, возложенные к мемориалу. Представляем вашему вниманию данное видео:
В Ереване вновь осквернили мемориал погибшим во Второй мировой войне - ВИДЕО
В Ереване снова осквернили мемориал погибшим во Второй мировой войне.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Отмечается, что в парке Победы в армянской столице уничтожены венки, возложенные к мемориалу.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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