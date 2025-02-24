В Ереване вновь осквернили мемориал погибшим во Второй мировой войне

В Ереване снова осквернили мемориал погибшим во Второй мировой войне.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Отмечается, что в парке Победы в армянской столице уничтожены венки, возложенные к мемориалу.

Представляем вашему вниманию данное видео: