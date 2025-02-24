Автор: Зульфугар Ибрагимов

Армянский олигарх Гагик Царукян, о котором давно не было ничего слышно, всплыл на поверхность и объявил о желании пригреть существо, откликающееся на кличку Белла Бабаханян. Это существо было недавно задержано в Беларуси на 15 суток за разжигание розни.

Армянские СМИ распространяют новость со ссылкой на пресс-службу олигарха о том, какие меры армянство предпринимает для освобождения этой нацистски.

"Наша соотечественница оказалась в сложной ситуации, и Гагик Царукян счел своим долгом использовать все возможные и доступные способы, дипломатические каналы, все личные и человеческие связи, чтобы понять ситуацию, правильно оценить риски, организовать правовую и другую поддержку на месте Белле", - сообщает пресс-служба.

Распространено также фото, на котором Бабаханян и Царукян стоят в обнимку. Чем взволнованному армянскому обществу дают понять, что Гагик выручит "знаменитую" соотечественницу.

Отметим, что существо по фамилии Бабаханян является гражданкой Беларуси. "Прославилась" она после ряда постов в соцсетях, на которых призывала убивать азербайджанцев и турок, оскверняла азербайджанский флаг и выступала с прочими заявлениями экстремистского содержания. За такие выступления на нее должно было бы быть открыто дело, но тут подсуетился Царукян. Скорее всего, Бабаханян будет освобождена и по приглашению олигарха спрячется в Армении. Нет сомнений, что по прибытию ее будет встречать толпа фанатов и торжествующих реваншистов.

Это будет важным приобретением для выдыхающегося реваншистского и сепаратистского движения Армении. Неутомимая и изобретательная Белла вдохнет в него новую жизнь. Вот только вопрос, куда эта "свежая кровь" приведет Армению.