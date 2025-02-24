https://news.day.az/society/1732478.html Сколько преступлений раскрыто за выходные? За минувшие сутки сотрудники полиции раскрыли 71 преступление, зарегистрированное за этот период, а также 8 преступлений, оставшихся нераскрытыми с предыдущего времени.
Сколько преступлений раскрыто за выходные?
За минувшие сутки сотрудники полиции раскрыли 71 преступление, зарегистрированное за этот период, а также 8 преступлений, оставшихся нераскрытыми с предыдущего времени.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство внутренних дел, в результате оперативных мероприятий было задержано 50 человек, находящихся в розыске, включая 30 человек, разыскиваемых за долги. Все задержанные были переданы в соответствующие органы.
Кроме того, было выявлено 31 преступление, связанное с наркотиками, а также 26 фактов незаконного хранения оружия и боеприпасов.
В общей сложности были задержаны 56 подозреваемых.
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