Сколько преступлений раскрыто за выходные?

За минувшие сутки сотрудники полиции раскрыли 71 преступление, зарегистрированное за этот период, а также 8 преступлений, оставшихся нераскрытыми с предыдущего времени.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство внутренних дел, в результате оперативных мероприятий было задержано 50 человек, находящихся в розыске, включая 30 человек, разыскиваемых за долги. Все задержанные были переданы в соответствующие органы.

Кроме того, было выявлено 31 преступление, связанное с наркотиками, а также 26 фактов незаконного хранения оружия и боеприпасов.

В общей сложности были задержаны 56 подозреваемых.