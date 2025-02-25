Азербайджанский гроссмейстер в погоне за Динг Лижэнем

Семнадцатый чемпион мира Динг Лижэнь лидирует в рейтинге FIDE Circuit.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в нем начисляются очки за результаты шахматистов по ходу всего сезона. Лучший по итогам выступлений в этом году получит возможность сыграть в турнире претендентов.

В текущем рейтинге китаец набрал 40,64 балла. Второе место занимает Рамешбабу Праггнанандха (Индия), в чьем активе 25,00 очка. Тройку замыкает чемпион мира Доммараджу Гукеш (Индия, 22,37).

В то же время на седьмом месте обосновался азербайджанский гроссмейстер Айдын Сулейманлы, имеющий в активе которого 14,05 балла.