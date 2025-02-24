https://news.day.az/officialchronicle/1732607.html От имени Президента Ильхама Алиева дан государственный прием в честь премьер-министра Пакистана - ФОТО - ВИДЕО 24 февраля в Баку, во Дворце «Гюлистан» от имени Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева был дан государственный прием в честь премьер-министра Исламской Республики Пакистан Мухаммада Шахбаза Шарифа.
От имени Президента Ильхама Алиева дан государственный прием в честь премьер-министра Пакистана - ФОТО - ВИДЕО
24 февраля в Баку, во Дворце "Гюлистан" от имени Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева был дан государственный прием в честь премьер-министра Исламской Республики Пакистан Мухаммада Шахбаза Шарифа.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на приеме была представлена концертная программа, в которой прозвучала азербайджанская и пакистанская музыка.
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