От имени Президента Ильхама Алиева дан государственный прием в честь премьер-министра Пакистана

24 февраля в Баку, во Дворце "Гюлистан" от имени Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева был дан государственный прием в честь премьер-министра Исламской Республики Пакистан Мухаммада Шахбаза Шарифа.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на приеме была представлена концертная программа, в которой прозвучала азербайджанская и пакистанская музыка.