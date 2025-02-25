Новый канцлер — новые правила: что ждет Германию?

На сайте Baku Network опубликована статья об итогах выборов в Германии.

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Берлин переживает политический сдвиг тектонических масштабов: досрочные выборы в Бундестаг стали не просто сменой власти, а демонстрацией глубинных трансформаций в настроениях немецкого общества. Победителем гонки, как и прогнозировали аналитики, стал правоцентристский блок Христианско-демократический союз / Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС), возглавляемый Фридрихом Мерцем. С результатом 28,6% он уверенно вышел в лидеры, но без возможности единолично формировать правительство.

Второй сенсацией выборов стал исторический успех правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ), набравшей 20,8%. Эта цифра не просто закрепляет их статус второй по величине политической силы, но и демонстрирует растущую поддержку среди избирателей, недовольных миграционной политикой и экономическим спадом.

А вот для социал-демократов эти выборы стали катастрофой. Партия Олафа Шольца потерпела сокрушительное поражение, опустившись до 16,4% - это худший результат за всю историю СДПГ. Зеленые также оказались в проигрыше, получив всего 11,6%. Политическая карта Германии изменилась: страна сделала четкий шаг вправо.

Триумф, но без абсолютного большинства

Фридрих Мерц, обращаясь к сторонникам в ночь после выборов, произнес победную речь:

"Сегодня вечером мы будем праздновать, а завтра приступим к работе".

Но праздновать пока рано: впереди сложные переговоры по формированию коалиции. ХДС/ХСС не набрал абсолютного большинства, и теперь партия должна найти партнеров.

Прорыв АдГ, которая теперь контролирует более 150 мест в Бундестаге, мог бы стать очевидным вариантом для коалиции, но остается лишь формальностью: ни одна из традиционных партий не готова сотрудничать с правопопулистами. Лидер АдГ Алис Вайдель заявила, что ее партия "готова к переговорам", но прекрасно понимает, что остается в изоляции.

Что остается Мерцу? Один из возможных вариантов - так называемая "широкая коалиция" с СДПГ и "Зелеными", которая обеспечила бы стабильное большинство. Но готовы ли социал-демократы идти на такой шаг после столь болезненного поражения? Олаф Шольц уже назвал итоги голосования "горькими" и дал понять, что его партия еще не определилась со своей дальнейшей стратегией.

Почему Германия проголосовала так?

Разгром социал-демократов стал закономерным итогом их провальной политики. Главными темами предвыборной кампании были экономика, миграция и безопасность - и именно здесь правительство Шольца показало себя несостоятельным.

Экономический кризис охватил Германию: крупнейшая экономика ЕС второй год подряд не показывает роста, промышленный сектор теряет конкурентоспособность, а энергетический кризис бьет по автопрому и химической промышленности. Уровень доверия бизнеса к правительству достиг рекордного минимума.

Миграционный вопрос также стал критическим фактором. С мая 2024 года в Германии произошло пять смертельных нападений, три из которых пришлись на предвыборный период. Все подозреваемые оказались мигрантами. В этих условиях лозунги АдГ об ужесточении миграционной политики стали для многих немецких избирателей не радикальными, а разумными.

Дополнительным фактором стало изменение американской стратегии в Европе. США требуют, чтобы ЕС самостоятельно обеспечивал свою безопасность, но при этом не привлекают Германию к переговорам с Россией. Это ставит перед Берлином сложные вопросы о будущем внешней политики и оборонной стратегии.

Рекордная явка и новые правила игры

Голосование проходило по новому избирательному закону, который сократил число мест в Бундестаге с 733 до 630. Этот шаг был направлен на оптимизацию работы парламента, но в условиях политической турбулентности только усилил борьбу за каждый мандат.

Общая явка составила 84% - рекордный показатель с 1990 года. Это говорит о том, что немцы осознали важность момента и сделали осознанный выбор: эпоха Шольца закончилась, настало время новых решений.

Теперь вся Германия ждет ответа на главный вопрос: кто возглавит коалиционное правительство?

Фридрих Мерц намерен сформировать коалицию к Пасхе (20 апреля), но переговоры обещают быть сложными. Он уже пообещал восстановить экономику, снизить налоги, сократить миграционные потоки и укрепить поддержку Украины. Однако без надежных партнеров реализовать этот амбициозный курс будет непросто.

Один факт остается неизменным: эти выборы стали поворотным моментом для Германии. Власть возвращается к консерваторам, а страна, похоже, готова к новому политическому курсу.

В 2018 году, возвращаясь в большую политику, Фридрих Мерц начал свою первую пресс-конференцию с казалось бы мелкой, но символичной детали: он напомнил журналистам, что его фамилия, несмотря на созвучие с месяцем "март", пишется иначе - Merz, а не März. В этой фразе заключалось нечто большее, чем просто фонетическая педантичность. Это было заявление: он - не просто еще один консервативный политик, а человек с собственной политической идентичностью, который намерен вернуть Германии тот курс, который, по его мнению, был утрачен за годы правления Ангелы Меркель.

Всего за полтора десятилетия до этого Мерц был одной из ключевых фигур в ХДС, будучи в числе ведущих оппонентов Меркель. Однако та, обладая несравненной политической интуицией, постепенно оттеснила его на второй план. В 2002 году он лишился поста лидера парламентской фракции ХДС/ХСС, а в 2009 году и вовсе ушел из политики.

Но время показало, что уход был временным. В 2018 году, когда стало ясно, что эра Меркель близится к закату, Мерц вернулся в политическую игру, став фаворитом среди рядовых членов ХДС. Однако партийный истеблишмент дважды его отверг. В 2018 году на пост главы партии предпочли Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую Меркель готовила в преемники, а в 2021 году - Армина Лашета, сделав ставку на его компромиссную фигуру. Оба этих выбора оказались провальными: Лашет привел ХДС к поражению на парламентских выборах 2021 года, а Крамп-Карренбауэр так и не смогла удержаться на посту лидера партии.

В итоге, когда партия оказалась в глубоком кризисе, в 2022 году Мерц, наконец, взял реванш и стал председателем ХДС. Теперь, спустя шесть лет после возвращения в политику, он стоит на пороге канцлерства.

Классический правый либерал, Мерц всегда выступал за упрощение налоговой системы, сокращение социальных расходов и жесткую миграционную политику. Однако теперь его политика во многом будет зависеть от формата будущей коалиции.

Опыт показывает, что заявления оппозиционера и действия главы правительства - это не всегда одно и то же. Более того, Мерц хорошо понимает, что сам по себе канцлер в Германии не всесилен - ему придется учитывать баланс сил в коалиции и искать компромиссы.

Несмотря на традиционный консервативный уклон, он не сторонник бездумной конфронтации. Мерц умеет играть на стратегической арене, что доказал в предвыборных дебатах, когда отказался от популизма и представил себя как разумного управленца.

Мерц - один из самых последовательных сторонников помощи Украине среди немецких политиков. В течение двух лет он критиковал Олафа Шольца за нерешительность в поставках вооружений, особенно в вопросе ракет Taurus, которые Берлин так и не передал Киеву.

В октябре 2024 года он прямо заявил в телеинтервью, что на месте Шольца одобрил бы поставки Taurus - но не просто так:

"Я бы сказал так: если удары по Украине не прекратятся, то первым шагом будет отмена лимита на дальность ударов по территории России. А вторым шагом - поставка Taurus. И тогда пусть Путин решает, как далеко он хочет зайти в эскалации в этой войне", - заявил он.

В декабре, за несколько недель до выборов, он во второй раз за войну посетил Киев, где заверил Владимира Зеленского в поддержке Германии и предложил создать новый альянс европейских союзников Украины. В него, по его мнению, должны войти Германия, Франция, Польша и Великобритания - страны, которые могли бы выработать единую стратегию по урегулированию войны.

При этом он осторожен в формулировках: он не призывает к переговорам любой ценой, но понимает, что бесконечное затягивание войны несет риски.

"Война в Украине должна закончиться как можно скорее. Путин пойдет на переговоры, только когда Украина будет способна обороняться", - сказал он во время визита в Киев.

Экономический курс: возврат к традициям ХДС

Экономическая программа Мерца - это классическая консервативная политика:

Снижение налогов для среднего класса и бизнеса

для среднего класса и бизнеса Стимулирование производства и привлечение инвестиций

и привлечение инвестиций Реформа социальной системы с целью сокращения расходов на пособия

с целью сокращения расходов на пособия Жесткие меры по борьбе с нелегальной миграцией

Эти тезисы находят отклик у бизнеса, который за годы правления коалиции Шольца столкнулся с ростом налогов и падением конкурентоспособности.

Мерц также выступает за реформу энергетического сектора, настаивая на отказе от политики тотального перехода на ВИЭ (возобновляемые источники энергии) в пользу "разумного баланса". Он призывает пересмотреть закрытие атомных станций, что может стать одной из самых спорных инициатив его правительства.

Путь к канцлерству еще не завершен: Мерцу предстоят сложные коалиционные переговоры, от которых будет зависеть конфигурация власти. Он намерен сформировать коалицию до Пасхи (20 апреля), но пока неясно, кого он выберет в партнеры.

Три сценария развития событий:

Коалиция с СДПГ и "Зелеными" - маловероятно, но возможно, если социал-демократы согласятся на унизительный союз.

Союз с Партией свободных демократов (СвДП) - идеальный вариант для Мерца, но не факт, что они преодолели 5% барьер.

Правительство меньшинства - рискованный, но не исключенный сценарий.

Как бы то ни было, эти выборы уже вошли в историю как конец эры Шольца. Германия, которая долгие годы придерживалась умеренного центристского курса, теперь резко сдвигается вправо.

Победа Мерца - это не просто смена канцлера, а признак глубинных перемен в немецком обществе. Страна устала от хаоса, кризисов и неопределенности. Теперь на политической сцене появился лидер, который обещает вернуть Германии стабильность и порядок. Оправдает ли он ожидания - покажет время.

Новый курс Германии - армия, границы и консервативные ценности

После убедительной победы на парламентских выборах Фридрих Мерц, долгие годы находившийся в тени политического олимпа Германии, наконец, выходит на первый план. Он не просто новый лидер страны, а символ перемен, которые немецкое общество жаждало в течение последнего десятилетия. Его повестка - это сочетание жёсткой политики безопасности, укрепления обороны и возврата к консервативным ценностям.

Оборонный бюджет Германии в ближайшие годы может достичь рекордных трех процентов ВВП - это примерно 134 миллиарда долларов. Сейчас военные расходы составляют около двух процентов ВВП, и даже этот показатель Германия достигла только в 2024 году после многолетних укоров со стороны НАТО.

Мерц убеждён, что этого недостаточно. В октябре 2024 года он заявил:

"Россия вооружается такими темпами, что через пять-восемь лет сможет напасть на страну НАТО. Нам нельзя снова повторить ошибку 2022 года, когда Запад не поверил, что Путин действительно пойдёт войной на Украину".

Политик твёрдо придерживается позиции, что Европа должна перестать надеяться на США, особенно если к власти вернётся Дональд Трамп, который продвигает изоляционистскую политику и ставит под сомнение будущее НАТО.

Увеличение военных расходов - это не только укрепление армии, но и масштабное перевооружение. Германия готова к расширению производства танков Leopard 2 и ракетных систем, увеличению финансирования Бундесвера, а также модернизации флота и ВВС. Мерц планирует ускорить поставки вооружений Украине и призывает Европу создать собственные механизмы безопасности, не зависящие от Вашингтона.

Политика "открытых дверей", которую Ангела Меркель провозгласила в 2015 году, когда Германия приняла более миллиона беженцев, уходит в прошлое. Новый курс Мерца - жёсткие меры против нелегальной миграции и ужесточение политики интеграции.

"Нужно что-то делать на границах Германии. Наше предложение - начать разворачивать нелегалов прямо на границе, без проволочек. Мы знаем с 2015 года, что это юридически возможно, и в 2024-м мы должны, наконец, решиться".

Этот тезис явно направлен на избирателей "Альтернативы для Германии", которая сделала борьбу с миграцией своей главной темой. Однако сотрудничать с правыми популистами Мерц категорически отказывается.

Он также выступает за ограничение социальных пособий для мигрантов, усиление пограничного контроля и введение квот на приём новых приезжих. Концепция "ведущей культуры" (Leitkultur), которую Мерц продвигал ещё в начале 2000-х, вновь выходит на первый план. Это означает, что немецкая культура и ценности должны иметь приоритет перед традициями мигрантских общин.

Интересно, что ещё в 2010 году Ангела Меркель признала, что политика мультикультурализма в Германии провалилась. Однако именно она заложила фундамент для массового притока мигрантов, который изменил политический ландшафт страны.

От изгнания до триумфа: путь Мерца

Фридрих Мерц - фигура, пережившая политическое изгнание и возвращение. В 2000-х он был одним из главных претендентов на лидерство в ХДС, но проиграл борьбу Ангеле Меркель, которая, возглавив партию, постепенно оттеснила его на второй план.

В 2009 году он ушёл из политики и занялся бизнесом. Будучи корпоративным юристом, он работал с крупными международными компаниями и, как утверждает немецкая пресса, стал очень состоятельным человеком.

Когда в 2018 году Меркель объявила о намерении уйти с поста главы ХДС, Мерц решил вернуться, но дважды проиграл партийную борьбу. В 2018 году победу одержала Аннегрет Крамп-Карренбауэр, а в 2021 году - Армин Лашет. Оба оказались политическими неудачниками: Крамп-Карренбауэр не смогла удержаться у власти, а Лашет привёл ХДС к поражению на выборах.

После унизительного провала партии в 2021 году ХДС, наконец, позволил всем членам участвовать в выборе нового лидера. В 2022 году Мерц выиграл с разгромным результатом, получив 62 процента голосов.

Теперь, спустя три года, он возглавляет правительство Германии и готов кардинально изменить политический курс страны.

Фридрих Мерц уже ясно дал понять, что его канцлерство не будет продолжением "эры Меркель" или "эпохи Шольца". Он намерен:

- Повысить военные расходы до трех процентов ВВП.

- Ужесточить миграционную политику.

- Расширить поставки оружия Украине.

- Возродить концепцию "ведущей культуры".

- Восстановить конкурентоспособность немецкой экономики.

Однако главный вызов для Мерца - формирование коалиции. ХДС/ХСС не получил абсолютного большинства, а значит, ему предстоит договариваться с другими партиями.

Возможные сценарии:

- Коалиция с социал-демократами. Это станет унизительным шагом для обеих сторон, но возможно, единственным выходом.

- Союз с либералами. Идеальный вариант, но не факт, что они преодолели пятипроцентный барьер.

- Правительство меньшинства. Рискованный шаг, но не исключённый вариант в случае глубокого кризиса коалиционных переговоров.

Как бы то ни было, Германия стоит на пороге эпохальных перемен. Впервые за два десятилетия к власти приходит консерватор, который обещает решительные реформы.

Пока Германия ожидает первых шагов нового канцлера, одно уже ясно: страна уходит от центристской политики Меркель-Шольца и делает шаг вправо.

Сможет ли Мерц выполнить свои обещания или его ждёт участь Лашета? Ответ на этот вопрос даст ближайший политический сезон.