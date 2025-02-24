В Центре Ататюрка в Баку состоялись пятые культурологические научные чтения, организованный в рамках проекта Ассоциации культуры Азербайджана "Симург" - "Высококультурный гражданин Азербайджана", при поддержке министерства культуры Азербайджана, сообщает Day.Az. Модератором мероприятия был вице-президент АКА "Симург", профессор Салахаддин Эйюбов.

Президент АКА "Симург", профессор Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики Фуад Мамедов в своем докладе "Культурология и высококультурный человек: понятия и задачи" отметил, что плеяда высококультурных людей в Азербайджане - это лучший путь воплощения в жизнь заветов общенационального лидера Гейдара Алиева о необходимости всестороннего развития духовной культуры народа, и важнейшая задача новой социально-культурной стратегии страны. Правильное понимание культуры, как целостной социальной системы, созданной умом, душой и трудом человека, открывает новые возможности для продуктивного использования огромных преобразовательных возможностей духовной культуры в интересах прогрессивных преобразований в азербайджанском обществе. При этом, докладчик сделал акцент на необходимость приоритетного развития интеллектуальной культуры, как главной силы устойчивого, конкурентоспособного и безопасного развития человечества. В качестве примера была приведена культурная революция в Японии конца XIX века, известная как "реставрация Мэйдзи". Ее успешное осуществление на основе двух императивов - "Японский дух плюс европейские знания" и "Просвещенное правление", в кратчайший исторической срок вывело страну на передовые рубежи мировой цивилизации.

Интересный доклад на тему "Развитие азербайджанского языка, как приоритетная задача новой стратегии социально-культурного развития Азербайджана" сделал директор Центра Ататюрка, председатель Общественного совета министерства культуры Азербайджана, академик Низами Джафаров, который высветил совершенно новые грани, отражающие не только богатство азербайджанского языка, но и его креативные возможности для национального развития. Была подчеркнута также важность публикации на азербайджанском языке научных трудов и художественных произведений выдающихся зарубежных авторов и отправка этих книг для использования в библиотеках различных стран мира. Докладчик отметил, что это один из важных вопросов, нацеленных не только на развитие и повышение международного авторитета азербайджанского языка, но и на развитие интеллектуальной культуры и расширение мировоззрения азербайджанского народа.

Заслуженный учитель Азербайджана, доктор философии по истории, заведующая кафедрой истории Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики, доцент Фирдовсия Ахмедова представила доклад "Из истории развития духовной культуры Азербайджана: культурные элиты, как национальное достояние народа", в котором был сделан акцент важности всестороннего, гармоничного развития личности. Было отмечено, что именно благодаря целенаправленной и плодотворной творческой деятельности, а также патриотизму высококультурных интеллигентных азербайджанцев, столетиями формировалась высокая интеллектуальная и нравственная культура азербайджанского народа. Интеллектуальный потенциал, сформированный в результате развития науки и образования, стал главной инвестицией независимого Азербайджана.

"Культурологическое мышление интеллектуалов Востока XXI века в диалоге глобальных идей: альтернативность и паритетность" была раскрыта в докладе доктора философии в области культурологии, ведущего научного сотрудника Института архитектуры и искусства НАНА, члена Общества культурологов Азербайджана, доцента Егяны Алиевой, которая рассмотрела мегатенденции культурной рефлексии восточной интеллигенции на фоне глобальной трансформации культурных ценностей в XXI веке. Она отметила, что на фоне глобальной трансформации духовных ценностей человек и общество втягиваются в новые коммуникативные отношения. На повестку дня выносится образ Человека, находящегося на пограничном положении под противоречивым влиянием нравственных ценностей разных культур. Только наука культурология и методология культурологии способны объяснить противоречивые явления, переживаемые в условиях упадка, хаоса и кризиса, наблюдаемые в духовной и культурной жизни общества.

Проблеме истории культуры государственности в контексте дипломатической культуры древнего мира был посвящен доклад доктора философии политических наук, доцента кафедры истории Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики Ильхамы Омаровой, в котором были проанализированы вопросы, связанные с внутренней и внешней политикой античной государственности: Древней Римской империи, Греции, Египта, Индии. Культурологическая панорама, описанная в выступлении, согласно историческим источникам, включила древнейшие государства, возникшие во второй половине или конце IV тысячелетия, в Месопотамии, Египте, Китае, Индии, на юге Европы, в Греции.

Чтения завершились интересной культурологической дискуссией.