Дорожная полиция предупреждает водителей о риске на обледенелых дорогах

Сегодня в первой половине дня на дорогах наблюдалось небольшое таяние снега и гололеда из-за сравнительно высокой температуры воздуха. Однако по мере понижения к вечеру температуры ниже нуля талая вода снова замерзнет и на дорогах образуется гололедица.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Главного управления государственной дорожной полиции.

Учитывая, что в морозную погоду вероятность скольжения многократно возрастает, особенно на открытой местности при сильном ветре, на извилистых дорогах и мостах, управление просит водителей планировать свои поездки по возможности в светлое время суток, принимать необходимые меры предосторожности, не управлять транспортными средствами, не оборудованными для зимнего сезона, и не позволять неопытным водителям садиться за руль.

Учитывая возможность поскользнуться на заснеженных и обледенелых дорогах, пешеходам также рекомендуется быть осторожными, не выходить на проезжую часть и строго соблюдать правила безопасности.