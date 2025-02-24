Сколько человек пострадали из-за нестабильных погодных условий?

В Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи в связи со снежной погодой на данный момент поступило 179 обращений, из них 89 от женщин и 90 от мужчин.

Об этом Day.Az сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB).

Сообщается, что из них 171 человек был госпитализирован с различными травмами, восьми пострадавшим помощь оказана на месте.