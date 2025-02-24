https://news.day.az/society/1732420.html Сколько человек пострадали из-за нестабильных погодных условий? - Цифры В Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи в связи со снежной погодой на данный момент поступило 179 обращений, из них 89 от женщин и 90 от мужчин. Об этом Day.Az сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB).
Сколько человек пострадали из-за нестабильных погодных условий? - Цифры
В Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи в связи со снежной погодой на данный момент поступило 179 обращений, из них 89 от женщин и 90 от мужчин.
Об этом Day.Az сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB).
Сообщается, что из них 171 человек был госпитализирован с различными травмами, восьми пострадавшим помощь оказана на месте.
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