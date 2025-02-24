Единство тюркских стран способно противостоять внешнему воздействию

Единство стран тюркского пространства может создать заслон против попыток внешнего воздействия. Наши страны сближаются, и этот процесс будет ускоряться. Это единство будет усиливаться и перейдет в политическую и военную сферу, потому что определенные риски в случае договоренностей Москвы и Вашингтона все же могут иметь место.

Об этом сказал Day.Az кыргызский политолог Марс Сариев, комментируя отношения между США и Россией, и их влияние на регион Центральной Азии.

Думаю, США тоже понимают, что попытки помещать тюркские страны в чью-то сферу влияния только ускорят процесс их сплочения. А Штаты заинтересованы в транспортных коридорах в этом регионе, поэтому они не станут обострять ситуацию и препятствовать этим коммуникационным каналам. Сближение стран Центральной Азии с Азербайджаном и Турцией отвечает интересам нынешней администрации Белого дома. Это будет некий компромисс с Китаем и дистанцирование от России. Думаю, именно в таком формате будут проходить процессы вокруг региона ЦА.

Страны Центральной Азии с интересом восприняли смену администрации в США и понимают, что вектор американской политики будет кардинально меняться, в том числе касательно региона.

Достаточно сказать, что в Кыргызстан пришла американская компания, готовая вложить три миллиарда долларов в строительство железной дороги Макмал-Каракол. Эта ветка должна соединиться с железной дорогой, которую прокладывает Китай в рамках инициативы "Один пояс, один путь" в Кыргызстане и Узбекистане с выходом на Транскаспийский международный транспортный маршрут. То есть можно говорить о том, что американская сторона заинтересована в Среднем коридоре.

Американская сторона совершенно меняет парадигму своей политики в регионе. Во главу угла больше не будут ставиться превратившиеся в предмет спекуляций вопросы прав человека, ЛГБТ и демократии, теперь их заменят экономические интересы. США будут предлагать проекты, от которых будет трудно отказаться, так как они будут выгодны и дадут экономический эффект. Выгодные проекты будут предлагаться и странам Центральной Азии, чтобы заинтересовать их и отодвинуть Россию и, по возможности, Китай и закрепиться в регионе.

США интересуют редкоземельные элементы, которыми богат регион ЦА. Особенно сейчас, когда Китай ввел квоты на поставку этого сырья в США. Американские компании хотят компенсировать нехватку этого сырья посредством Центральной Азии.

Думаю, США также поддержат и Зангезурский коридор. На мой взгляд, в свете заключенного недавно (хоть и при прежней администрации) между Штатами и Арменией соглашения о стратегическом партнерстве Штаты могут стать гарантами безопасности этого коридора.

Действительно, после начала переговоров между США и Россией, у многих сложилось впечатление, что грядет новый раздел мира. Я не исключаю, что договоренности Дональда Трампа и Владимира Путина в какой-то мере будут попыткой повторить ялтинские договоренности, заключенные по итогам Второй мировой войны. Тогда был сформирован новый миропорядок и произведен раздел сфер влияния. Вполне возможно, что США и РФ попытаются вновь начать делить мир, и страны СНГ, то есть постсоветское пространство, снова может оказаться в зоне влияния России. В том числе, страны Центральной Азии и Южного Кавказа, а в дальнейшем Москвой могут делаться попытки закрепиться и в Восточной Европе. Но возвращения к прежней конфигурации не будет. Многое изменилось за годы после развала СССР, в нынешних условиях подобная интеграция невозможна. В состав союзного государства с Россией входит только Беларусь, и не думаю, что что-то в этом формате изменится в сторону его расширения. Близкое партнерство в Восточной Европе возможно с точки зрения зависимости, например, Сербии и Венгрии от российского газа, но до объединения в каких-то форматах дело не дойдет.

То есть США и Россия могут договариваться о чем угодно, но взаимодействие РФ с постсоветскими странами не пойдет дальше имеющихся на сегодня форматов СНГ и ЕАЭС.

Лейла Таривердиева