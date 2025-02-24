Представители СМИ из французских колоний встретились с руководством Бакинской инициативной группы

В Баку состоялась встреча между руководством Бакинской инициативной группы и представителями СМИ из французских колоний.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, во время встречи участникам была представлена подробная информация о деятельности, целях и направлениях организации.

Также был продемонстрирован видеоролик о проектах, реализованных организацией на международном уровне за последние два года.

Руководитель Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов сообщил, что в последнее время наблюдаются массовые кибератаки на сайт организации и аккаунты в социальных сетях, внешние вмешательства становятся все более интенсивными. В связи с этим журналистам был представлен видеоматериал, основанный на реальных фактах, отражающий внешние вмешательства.

В ходе встречи также были даны ответы на предвзятые и необъективные утверждения, высказываемые французскими официальными лицами и СМИ против Азербайджана и Бакинской инициативной группы. А. Аббасов отметил, что одной из целей организации визита иностранных журналистов является наглядное доказательство того, что эти предвзятые обвинения не соответствуют действительности.

Отметим, что в рамках визита 12 иностранных представителей СМИ проведут множество встреч и примут участие в специализированных тренингах в области коммуникаций.