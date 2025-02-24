Картина заслуженного художника Азербайджана представлена на вернисаже в Париже

Картина "Влюбленные" нашей соотечественницы из Франции, заслуженного художника Азербайджана Асмер Нариманбековой была представлена на международном вернисаже Le Salon des Artistes Français, организованном Обществом французских художников в Париже, в рамках секции "Салон независимых художников".

Как передает Day.Az, об этом сообщила Trend сама автор.

"Грандиозное выставочное пространство было заполнено несколькими секциями - "Салон независимых художников", "Салон сравнений", "Салон французских художников" и "Салон художников живописи на воде". Это многообразие всех различных видов в искусстве создает необычное впечатление у зрителя. Я представила картину "Влюбленные", которая является началом проекта "Шелковый путь", где каждая работа будет посвящена стране. Вторая работа связана с азербайджанской сказкой. Мой стенд посетило много гостей, на открытии присутствовала посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева, а также были посетители из Турции, Грузии, Франции, Китая и т.д.", - сказала Асмер Нариманбекова.

Экспозиция проведена в Большом дворце (Grand Palais) - величественном архитектурном сооружении в стиле боз-ар, расположенном на правом берегу Сены к юго-западу от Елисейских Полей.