В Азербайджане из незаконного оборота изъята крупная партия наркотиков
В Баку из незаконного оборота изъято около 20 кг наркотиков.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.
С начала года полиция Насиминского района Баку выявила 61 случай незаконного оборота и продажи наркотиков, изъяв в общей сложности почти 20 килограммов запрещённых веществ. Было установлено, что 15 задержанных занимались продажей наркотиков в различных местах района.
Также был задержан ранее судимый 32-летний Эршад Нагиев. При обыске у него нашли свыше 2 килограммов марихуаны и гашиша, содержащих психотропные вещества. Задержанный заявил, что приобрел наркотики через гражданина Ирана, с которым познакомился в соцсети, и планировал их продать.
По фактам проводятся расследования.
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