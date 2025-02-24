В Азербайджане из незаконного оборота изъята крупная партия наркотиков

В Баку из незаконного оборота изъято около 20 кг наркотиков.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

С начала года полиция Насиминского района Баку выявила 61 случай незаконного оборота и продажи наркотиков, изъяв в общей сложности почти 20 килограммов запрещённых веществ. Было установлено, что 15 задержанных занимались продажей наркотиков в различных местах района.

Также был задержан ранее судимый 32-летний Эршад Нагиев. При обыске у него нашли свыше 2 килограммов марихуаны и гашиша, содержащих психотропные вещества. Задержанный заявил, что приобрел наркотики через гражданина Ирана, с которым познакомился в соцсети, и планировал их продать.

По фактам проводятся расследования.