Поступления в бюджет по таможенной линии выросли

В январе 2025 года поступления в бюджет по таможенной линии увеличились на 2,8% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и достигли 487 млн 159,3 тыс. манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на государственный таможенный комитет, поступления по таможенным пошлинам составили 145,014 млн манатов (на 5,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года).

Кроме того, поступления по налогу на добавленную стоимость составили 359,252 млн манатов (на 1,4% больше), поступления по акцизам - 18,952 млн манатов (на 2,4% больше), а поступления по дорожному налогу - 3,939 млн манатов (на 16,2% больше).