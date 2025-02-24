В одном из районов Азербайджана выпало более 80 см снега

Высота снежного покрова в Загатале (Алибей) составила 82 см.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространила Национальная служба гидрометеорологии.

Сообщается, что высота снежного покрова в Лерике также составила 71 см, Гахе (Сарыбаш) - 50 см, Шеки (Кишчай) - 40 см, Нефтчале - 31 см, Лянкяране - 29 см, Ярдымлы - 28 см, Грызе - 23 см, Балакене, Лачине и Габале - 22 см, Дашкесане - 21 см, в Кяльбаджаре, Шахбузе и Астаре - 20 см, Халтане и Гедабеке - 19 см, Исмаиллы, Нахчыване и Билясуваре - 16 см, Огузе, Зардабе и Гейгеле - 13 см, Хыналыге, Шуше - 12 см, Джалилабаде и Агсу - 11 см, Гобустане - 10 см, в большинстве районов, Баку и на Абшеронском полуострове - 9 см.

Минимальная температура воздуха, зафиксированная в Баку и на Абшеронском полуострове, 3 градуса мороза, в низменных районах - 5 градусов мороза, в Нахчыванской АР - 14 градусов мороза, в горных районах -16 градусов мороза, в высокогорных районах - до 23 градусов мороза.