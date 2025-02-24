https://news.day.az/world/1732628.html Названа страна Европы с самой высокой инфляцией Наиболее высокую годовую инфляцию в еврозоне по итогам января зафиксировали в Венгрии, где она достигла 5,7%, сообщила пресс-служба Евростата, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Следующей в антирейтинге идет Румыния с 5,7%-ной инфляцией, затем Хорватия - 5%.
Названа страна Европы с самой высокой инфляцией
Наиболее высокую годовую инфляцию в еврозоне по итогам января зафиксировали в Венгрии, где она достигла 5,7%, сообщила пресс-служба Евростата, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Следующей в антирейтинге идет Румыния с 5,7%-ной инфляцией, затем Хорватия - 5%. Меньше, чем в других странах еврозоны, инфляция установилась в январе в Дании (1,4%), а также в Ирландии, Италии и Финляндии (1,7% во всех трех).
В еврозоне показатель роста цен в целом достиг 2,5%, после 2,4% в декабре 2024 года. В Европейском союзе речь идет о 2,8%, против декабрьских 2,7%.
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