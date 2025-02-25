https://news.day.az/officialchronicle/1732779.html Сабир Ильясов награжден "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики" - Распоряжение За многолетнюю плодотворную деятельность в области гражданской авиации в Азербайджанской Республике Сабир Гюльмирза оглу Ильясов награжден "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики".
Сабир Ильясов награжден "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики" - Распоряжение
За многолетнюю плодотворную деятельность в области гражданской авиации в Азербайджанской Республике Сабир Гюльмирза оглу Ильясов награжден "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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