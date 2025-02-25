Сабир Ильясов награжден "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики"

За многолетнюю плодотворную деятельность в области гражданской авиации в Азербайджанской Республике Сабир Гюльмирза оглу Ильясов награжден "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.