Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Эстонии

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Эстонской Республики Алару Карису по случаю национального праздника Эстонской Республики - Дня Независимости.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Эстонской Республики - Днем независимости.

Верю, что отношения между Азербайджаном и Эстонией будут и впредь развиваться в интересах наших народов на основе дружбы и сотрудничества.

В этот праздничный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю народу Эстонии постоянного мира, спокойствия и благосостояния".