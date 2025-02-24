В Шемкире сгорел дом

В Шемкире произошел пожар в жилом доме.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, внезапное возгорание было зафиксировано в одном из частных жилых домов, расположенных в селе Сарытепе.

На место незамедлительно были привлечены пожарные расчеты и живая сила МЧС. В результате пожара сгорели воспламеняемые конструкции вместе с домашней утварью. Остальная часть дома была защищена от огня.

Причины возникновения возгорания расследуются.