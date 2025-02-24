https://news.day.az/society/1732422.html В Шемкире сгорел дом - ФОТО В Шемкире произошел пожар в жилом доме. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, внезапное возгорание было зафиксировано в одном из частных жилых домов, расположенных в селе Сарытепе. На место незамедлительно были привлечены пожарные расчеты и живая сила МЧС.
В Шемкире сгорел дом - ФОТО
В Шемкире произошел пожар в жилом доме.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, внезапное возгорание было зафиксировано в одном из частных жилых домов, расположенных в селе Сарытепе.
На место незамедлительно были привлечены пожарные расчеты и живая сила МЧС. В результате пожара сгорели воспламеняемые конструкции вместе с домашней утварью. Остальная часть дома была защищена от огня.
Причины возникновения возгорания расследуются.
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