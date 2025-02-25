Мы должны доносить свою историю через культуру, искусство и науку

На экспертной платформе Baku Network вышел новый выпуск аналитической программы "Диалог с Тофиком Аббасовым", гостем которой стал народный художник Азербайджана Ариф Гусейнов.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, в ходе беседы выдающийся мастер графики рассказал о своих жизненных впечатлениях, творческом пути и важной миссии искусства в осмыслении истории и национальной борьбы Азербайджана.

Ариф Гусейнов родился и вырос в Баку на знаменитой Советской улице. В его воспоминаниях - теплота и простота бакинской жизни, где люди жили как одна большая семья. Он поделился интересными эпизодами своего детства, когда военные и послевоенные годы научили его главному - духу солидарности.

"В нашем районе невозможно было жить в изоляции, - вспоминает известнейший художник. - Когда в Баку шел снег, мои друзья зажигали огоньки на дороге. А если мне поручали купить картошку, то отдать несколько штук друзьям было естественным. Тогда не могло быть иначе". Эти простые воспоминания о детстве, о скромных радостях, о людях, которые делились последним, легли в основу его мировоззрения, где человеческие ценности превыше материального.

Карабахский вопрос стал одним из центральных аспектов беседы, поскольку он не только тесно связан с жизнью народного художника, но и занимает важное место в его творчестве.

"Моя молодость прошла в атмосфере борьбы за возвращение Карабаха, - говорит Гусейнов. - Это историческая азербайджанская земля. Западные азербайджанцы хотят вернуться на свою родину, и это их неотъемлемое право".

А.Гусейнов подчеркнул, что люди искусства всегда играли особую роль в исторических процессах. Искусство - это не просто отражение реальности, но и инструмент политической и культурной борьбы. "Даже пейзаж может нести политическое значение, а для моего поколения, пережившего две карабахские войны, это стало частью нашего сознания", - отметил Гусейнов.

С 2013 года Ариф Гусейнов посвятил себя созданию грандиозной серии работ под названием "Карабахнаме", где собрал архитектурные памятники, исторические сюжеты, изображения изгнания и геноцида.

"Я долго собирал материалы, изучал, работал над каждым штрихом, чтобы правдиво отразить судьбу Карабаха, - вспоминает он. - Мне было важно донести до мира историческую правду".

В 2019 году, к годовщине Ходжалинского геноцида, в Музее современного искусства в Баку состоялась выставка "Карабахнаме", включавшая 50 графических работ.

После победы в 44-дневной Отечественной войне Ариф Гусейнов отправился в освобожденные города и селения, чтобы запечатлеть руины, увидеть все своими глазами.

"Когда я увидел Агдам, я был потрясен - это был город-призрак. Мечети разрушены, кладбища осквернены, театр уничтожен, - вспоминает художник. - Но дух нельзя разрушить. Я сделал три работы: "Первый азан в свободном Агдаме" - как символ возвращения; "Убийство театра" - как метафору уничтоженной культуры; "Крепость Шахбулаг" - как свидетельство стойкости".

Художник подарил одну из этих работ Агдаму, отметив, что его миссия продолжается.

Во время поездки художник столкнулся с шокирующими последствиями армянской оккупации - массовым вандализмом на кладбищах.

"Мы нашли могилу Аллахверди Багирова, одного из героев Первой карабахской войны. Армяне осквернили его могилу и сотни других. Это настоящий варварский акт", - сказал Гусейнов, добавив, что эти кадры и эмоции вдохновили его на новые работы, осмысляющие трагедию.

В разговоре художник сравнил свою работу с творчеством Пабло Пикассо, который в 1937 году создал знаменитую картину "Герника", запечатлев трагедию испанской деревни, уничтоженной бомбардировками.

"Пикассо не рисовал "мясорубку" - он создал философское произведение. Искусство должно поднимать вопрос, а не шокировать кровью. Это задача художника - дать символ трагедии", - отметил А.Гусейнов.

Он также вспомнил Чингиза Мустафаева, который снял хронику Ходжалинского геноцида: "Журналист должен документировать, а художник - создавать образы, которые останутся в памяти навсегда".

В завершение беседы Ариф Гусейнов подчеркнул, что искусство играет ключевую роль в сохранении исторической памяти. Он убежден, что художники, писатели и мыслители должны работать над созданием вечных образов, которые будут говорить правду миру.

"Мы должны доносить свою историю через культуру, искусство и науку. Это - наша миссия, наше оружие, и наше наследие", - заключил народный художник Азербайджана.