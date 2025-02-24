Подготовлен доклад Омбудсмена Азербайджана за 2024 год

В соответствии со статьей 14 Конституционного закона Азербайджанской Республики "Об уполномоченном по правам человека (омбудсмене) Азербайджанской Республики" был подготовлен доклад омбудсмена о защите прав человека в стране за 2024 год.

Как сообщает Day.Az, не позднее двух месяцев после окончания года омбудсмен представляет ежегодный доклад Президенту Азербайджанской Республики и с этим докладом выступает перед Милли Меджлисом. Ежегодный отчет также направляется в Кабинет министров, Конституционный суд, Верховный суд и генеральному прокурору.

Доклад омбудсмена за прошлый год был представлен Президенту Азербайджанской Республики 24 февраля 2025 года в порядке, установленном Конституционным законом, и направлен в соответствующие государственные структуры.

После заслушивания в Милли Меджлисе Азербайджанской Республики доклад будет опубликован в органах печати с целью ознакомления с ним широкой общественности.