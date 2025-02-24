Дорожная полиция в очередной раз обратилась к участникам движения

Главное управление Государственной дорожной полиции в очередной раз обратилось к участникам движения в связи с необходимостью быть внимательными и соблюдать правила.

Как сообщили Day.Az в дорожной полиции, несмотря на снежную и морозную погоду, наблюдаемую на территории страны, Главное управление Государственной дорожной полиции продолжает беспрерывно нести службу по обеспечению безопасности дорожного движения.

"Усилен контроль на автомагистралях, переходах и в городских районах с наиболее интенсивным движением. Для предупреждения любых чрезвычайных ситуаций, связанных с погодными условиями, проводится совместная скоординированная работа с соответствующими органами. Главное управление еще раз призывает участников движения быть внимательными и соблюдать правила".