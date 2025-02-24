Азербайджанские спортсмены завоевали девять медалей в Румынии

В Румынии завершился юношеский международный турнир по боксу "Dracula Open".

Как передает Day.Az со ссылкой на Idman.biz, сборная Азербайджана завершила соревнования, в которых участвовали 23 страны, с четырьмя золотыми, одной серебряной и четырьмя бронзовыми медалями.

В финале представитель нашей команды Билалхабаши Назаров (51 кг) встретился с Максимом Машевским (Украина). Наш боксер одержал победу со счетом 5:0 (29:28, 29:28, 29:28, 29:28, 29:28) и занял первое место.

Зидан Гумбатов (54 кг) оказался сильнее украинца Александра Пащенко. Он выиграл решающий поединок со счетом 3:2 (28:29, 30:27, 28:29, 30:27, 29:28) и поднялся на вершину пьедестала почета.

В финале Субхан Бабаев (57 кг) встретился со Стефаном Удрою (Румыния). Наш представитель завоевал золотую медаль, победив своего соперника со счетом 4:1 (30:27, 29:28, 29:28, 28:29, 29:28).

Победу в финальном поединке в первом раунде одержал Магомед Джафаров (+92 кг). Наш боксер, уверенно победивший Дениса Кукую (Румыния), увеличил количество золотых медалей нашей сборной до четырех.

Среди других наших боксеров серебро завоевал Хикмет Мамедов (48 кг), бронзовые медали - Багир Амирханлы (60 кг), Аббасгулу Шадлинский (75 кг), Мирджалал Мирагаев (80 кг) и Гусейн Гусейнли (92 кг).

Сборная Азербайджана, завершившая "Dracula Open" с девятью наградами, заняла второе место в командном зачете.