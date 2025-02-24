https://news.day.az/society/1732411.html Когда в Азербайджане нормализуется погода? Снежная и морозная погода в Азербайджане продержится до полудня 24 февраля. Об этом Day.Az сообщили в Национальной службе гидрометеорологии. Водителям и пешеходам рекомендуется соблюдать меры безопасности.
Когда в Азербайджане нормализуется погода?
Снежная и морозная погода в Азербайджане продержится до полудня 24 февраля.
Об этом Day.Az сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Водителям и пешеходам рекомендуется соблюдать меры безопасности.
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