Когда в Азербайджане нормализуется погода?

Снежная и морозная погода в Азербайджане продержится до полудня 24 февраля.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Водителям и пешеходам рекомендуется соблюдать меры безопасности.