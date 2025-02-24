Стало известно, когда в Германии сформируют новое правительство

Кандидат в канцлеры ФРГ от блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц намерен сформировать новое правительство Германии после досрочных выборов в Бундестаг до католической Пасхи (отмечается 20 апреля).

"У нас теперь осталось чуть меньше восьми недель до Пасхи, и я думаю, что это время, которого достаточно, чтобы создать правительство в Германии", - сказал он в эфире телеканалов ARD и ZDF, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.