https://news.day.az/world/1732403.html Стало известно, когда в Германии сформируют новое правительство Кандидат в канцлеры ФРГ от блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц намерен сформировать новое правительство Германии после досрочных выборов в Бундестаг до католической Пасхи (отмечается 20 апреля).
Стало известно, когда в Германии сформируют новое правительство
Кандидат в канцлеры ФРГ от блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц намерен сформировать новое правительство Германии после досрочных выборов в Бундестаг до католической Пасхи (отмечается 20 апреля).
"У нас теперь осталось чуть меньше восьми недель до Пасхи, и я думаю, что это время, которого достаточно, чтобы создать правительство в Германии", - сказал он в эфире телеканалов ARD и ZDF, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
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