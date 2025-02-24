https://news.day.az/world/1732622.html

США расширили санкции против Ирана

Министерство финансов США объявило о новых санкциях против Исламской Республики Иран. Как передает Day.Az, информация об этом опубликована на сайте министерства. Отмечено, что новые санкции против Исламской Республики Иран нацелены на лиц, связанных с иранской нефтяной терминальной компанией.