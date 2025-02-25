Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева принимает участие в 4-м Эр-Риядском международном гуманитарном форуме, который начал свою работу 24 февраля.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, принимающая участие в форуме по приглашению главы Центра спасения и гуманитарной деятельности имени Короля Салмана Абдуллы Аль-Рабиа, выступила на панели "Глобальное гуманитарное волонтерство: перспективы и цели", где рассказала о гуманитарных проектах, реализуемых Фондом Гейдара Алиева в Азербайджане и других странах.

Форум проходит в Эр-Рияде под покровительством Хранителя двух святынь, Короля Саудовской Аравии Его Величества Салмана ибн Абдул Азиза Аль Сауда, при организации Центра спасения и гуманитарной деятельности имени короля Салмана. В ходе форума обсуждаются вопросы гуманитарной дипломатии в условиях конфликтов, стратегии медиа и коммуникаций в чрезвычайных ситуациях, роль искусственного интеллекта в гуманитарной помощи, а также существующие проблемы и возможности в этой сфере в рамках международного права.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, подчеркнув глобальное значение вопросов, включенных в повестку Форума, отметила, что благодаря успешной политике, проводимой после восстановления независимости, Азербайджан превратился из государства, получавшего гуманитарную помощь, в страну-донора. Она также отметила, что Фонд Гейдара Алиева, являясь одной из крупнейших неправительственных организаций региона, с 2004 года реализует масштабные гуманитарные проекты. Выделяя основные направления деятельности Фонда, вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева подчеркнула, что проекты в области образования, здравоохранения и социальной сферы охватывают международный уровень и получают высокую оценку со стороны партнерских организаций и стран.

Обратив внимание на такой кризис в современном мире, как изменение климата, вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева подчеркнула важность мобилизации усилий для защиты окружающей среды и природы, а также оказания помощи странам, сталкивающимся с проблемами ликвидации голода.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева отметила, что Азербайджан обладает успешной моделью волонтерской деятельности, подчеркнув важность развития волонтерских программ для решения существующих гуманитарных проблем.

Отметим, что в Форуме, проходящем 24-25 февраля, участвуют высокопоставленные официальные лица ряда стран, а также руководители Всемирной организации здравоохранения, Международной организации по миграции, Международного комитета Красного Креста, Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, Детского фонда ООН и других авторитетных международных организаций, донорские организации, международные эксперты и исследователи.