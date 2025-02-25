https://news.day.az/world/1732666.html В Китае сошла огромная снежная лавина - ВИДЕО Огромная лавина сошла с горы Мейли в китайской провинции Юньнань, Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Очевидцы решили, что это отличный повод снять видео в ТикТок. Буквально за секунды до возможной трагедии лыжники успели укрыться под деревянным строением.
В Китае сошла огромная снежная лавина - ВИДЕО
Огромная лавина сошла с горы Мейли в китайской провинции Юньнань,
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Очевидцы решили, что это отличный повод снять видео в ТикТок. Буквально за секунды до возможной трагедии лыжники успели укрыться под деревянным строением.
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