https://news.day.az/society/1732580.html Названо число желающих стать посмертными донорами За последние два года число людей, желающих стать посмертными донорами, выросло почти до 100.
Названо число желающих стать посмертными донорами
За последние два года число людей, желающих стать посмертными донорами, выросло почти до 100.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила председатель правления Координационного центра по донорству органов и трансплантации министерства здравоохранения Азербайджана Егяна Аббасова, отвечая на вопросы журналистов сегодня на пресс-конференции в министерстве.
Она отметила, что в связи с этим ведется пропаганда.
"Каждый желающий может подать заявку добровольно. Недавно к нам обратился студент. Мы рады, что есть такие люди", - добавила Е.Аббасова.
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