Названа цель визита журналистов с колонизированных Францией территорий в Азербайджан

Целью визита в Азербайджан журналистов, работающих на колонизированных Францией территориях, является их участие в специальном коммуникационном мероприятии.

Как передает Day.Az, об этом заявил исполнительный директор Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов во время выступления на Диалоге азербайджанского гражданского общества с заморскими территориями, малыми островными странами, страдающими от макронизма, французского гнета.

Он отметил, что в рамках визита они также проведут встречу с рабочей группой по Корсике в парламенте.