https://news.day.az/politics/1732557.html Названа цель визита журналистов с колонизированных Францией территорий в Азербайджан Целью визита в Азербайджан журналистов, работающих на колонизированных Францией территориях, является их участие в специальном коммуникационном мероприятии.
Названа цель визита журналистов с колонизированных Францией территорий в Азербайджан
Целью визита в Азербайджан журналистов, работающих на колонизированных Францией территориях, является их участие в специальном коммуникационном мероприятии.
Как передает Day.Az, об этом заявил исполнительный директор Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов во время выступления на Диалоге азербайджанского гражданского общества с заморскими территориями, малыми островными странами, страдающими от макронизма, французского гнета.
Он отметил, что в рамках визита они также проведут встречу с рабочей группой по Корсике в парламенте.
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