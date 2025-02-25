https://news.day.az/society/1732728.html Последние данные о состоянии подорвавшегося на мине участника I Карабахской войны Состояние Наги Иманова, подорвавшегося на мине в Ходжалы, стабилизировалось. Как передает Day.Az, об этом АПА сообщили в TƏBİB. Пострадавшему были поставлены диагнозы взрывная травма, травматическая ампутация 1/3 правой голени, постгеморрагический шок тяжелой степени.
Последние данные о состоянии подорвавшегося на мине участника I Карабахской войны
Состояние Наги Иманова, подорвавшегося на мине в Ходжалы, стабилизировалось.
Как передает Day.Az, об этом АПА сообщили в TƏBİB.
Пострадавшему были поставлены диагнозы взрывная травма, травматическая ампутация 1/3 правой голени, постгеморрагический шок тяжелой степени. Лечение Иманова продолжается в хирургическом отделении, состояние стабильное.
Отметим, Иманов Наги Новруз оглу 1963 г.р. был госпитализирован 21 февраля около 20:40 в отделение неотложной медицинской помощи Бардинской центральной районной больницы.
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