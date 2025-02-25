Последние данные о состоянии подорвавшегося на мине участника I Карабахской войны

Состояние Наги Иманова, подорвавшегося на мине в Ходжалы, стабилизировалось.

Как передает Day.Az, об этом АПА сообщили в TƏBİB.

Пострадавшему были поставлены диагнозы взрывная травма, травматическая ампутация 1/3 правой голени, постгеморрагический шок тяжелой степени. Лечение Иманова продолжается в хирургическом отделении, состояние стабильное.

Отметим, Иманов Наги Новруз оглу 1963 г.р. был госпитализирован 21 февраля около 20:40 в отделение неотложной медицинской помощи Бардинской центральной районной больницы.