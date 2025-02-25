https://news.day.az/politics/1732767.html Завершился визит Премьер-министра Исламской Республики Пакистан в Азербайджан Государственное визит Премьер-министра Исламской Республики Пакистан Мухаммада Шахбаза Шарифа в Азербайджанскую Республику завершился сегодня 25 февраля. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Завершился визит Премьер-министра Исламской Республики Пакистан в Азербайджан
Государственное визит Премьер-министра Исламской Республики Пакистан Мухаммада Шахбаза Шарифа в Азербайджанскую Республику завершился сегодня 25 февраля.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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