Завершился визит Премьер-министра Исламской Республики Пакистан в Азербайджан

Государственное визит Премьер-министра Исламской Республики Пакистан Мухаммада Шахбаза Шарифа в Азербайджанскую Республику завершился сегодня 25 февраля.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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