Иран усилил оборону рядом с ядерными объектами

Иран усилил оборону рядом с ключевыми ядерными объектами, опасаясь действий со стороны Израиля и США. Об этом пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на высокопоставленные источники в правительстве страны, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам собеседников издания, иранские власти "ждут атаку каждую ночь" и привели все в состояние повышенной боевой готовности "даже на тех объектах, о которых никто не знает". Отмечается, что Тегеран опасается массированного удара по Ирану, способного "поставить под угрозу существование Исламской Республики".