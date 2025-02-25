На некоторых дорогах Баку возникли пробки из-за аварий

На некоторых улицах и проспектах столицы из-за скользкости дорог произошли аварии, что привело к возникновению пробок.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел.

Сообщается, что сотрудники полиции принимают меры по устранению образовавшихся пробок.

На каких дорогах наблюдаются пробки?

1. В Сабунчинском районе, из-за аварии на аэропортовском шоссе в направлении воздушной гавани;

2. В Низаминском районе, из-за ДТП на улице Микаила Алиева около Национальной арены гимнастики в направлении станции метро "Кёроглу";

3. В Наримановском районе, на вспомогательной дороге проспекта Гейдара Алиева около Багировского моста;

4. В Наримановском районе, на проспекте Зии Буниятова в направлении проспекта Гара Гараева;

5. В Ясамальском районе, на мосту на Тбилисском проспекте около дорожной развязки "20 Января" в направлении центра;

6. В Наримановском районе, на проспекте Зии Буниятова около моста "Вторчермет" в обоих направлениях.