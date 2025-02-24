https://news.day.az/society/1732467.html Статистика аварий общественного транспорта за сутки Минувшим днем в связи со снежной и морозной погодой более 40 автобусов, курсирующих в Баку и его окрестностях, были повреждены в результате аварий с участием частных транспортных средств. Об этом Day.Az сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).
Статистика аварий общественного транспорта за сутки
Минувшим днем в связи со снежной и морозной погодой более 40 автобусов, курсирующих в Баку и его окрестностях, были повреждены в результате аварий с участием частных транспортных средств.
Об этом Day.Az сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).
Отмечается, что, несмотря на неблагоприятные погодные условия, водители автобусов старались обеспечить безопасную перевозку граждан. Благодаря профессионализму водителей автобусов в указанных ДТП пассажиры не пострадали.
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