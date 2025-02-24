https://news.day.az/society/1732597.html

В Азербайджане произошел взрыв в жилом доме, есть пострадавший

В городе Гаджигабул произошел взрыв на 1-м этаже двухэтажного жилого дома. Об этом Day.Az сообщили в МЧС. результате произошел пожар на площади 49 м2. Один человек получил ожоги. Остальная часть дома была защищена от пожара. Огонь был потушен подразделениями пожарной охраны.