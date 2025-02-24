В Азербайджане произошел взрыв в жилом доме,

В городе Гаджигабул произошел взрыв на 1-м этаже двухэтажного жилого дома.

Об этом Day.Az сообщили в МЧС.

результате произошел пожар на площади 49 м2. Один человек получил ожоги. Остальная часть дома была защищена от пожара.

Огонь был потушен подразделениями пожарной охраны.